Ağustos 2023 zamlı sigara fiyatları! Sigara fiyatlarına zam mı geldi?
Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı nedeniyle yapılacak olan zam tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte Ağustos 2023 yeni sigara fiyatları.
Sigara zammı son dakika 3 Ağustos 2023 listesi
Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bugün itibariyle Philip Morris bünyesinde olan Marlboro grubu da fiyat artışlarına dahil oldu. Marlboro Roll 50 tütün fiyatı, önceki fiyatı olan 45 TL'den 55 TL'ye yükseldi.
En pahalı ve en düşük sigara fiyatları
Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 42 TL olması bekleniyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medyadan fiyat listesini paylaştı: