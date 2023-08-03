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Sigaraya 10 TL zam geldi! Marka marka sigara fiyatları

Sigara zammı tiryakiler tarafından araştırılıyor. Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bugün itibariyle Philip Morris bünyesinde olan Marlboro grubu da fiyat artışlarına dahil oldu. Marlboro Roll 50 tütün fiyatı, önceki fiyatı olan 45 TL'den 55 TL'ye yükseldi. İşte yeni sigara fiyat listesi.

10:42 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ağustos 2023 zamlı sigara fiyatları! Sigara fiyatlarına zam mı geldi?

Ağustos 2023 zamlı sigara fiyatları! Sigara fiyatlarına zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı nedeniyle yapılacak olan zam tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte Ağustos 2023 yeni sigara fiyatları.

Sigara zammı son dakika 3 Ağustos 2023 listesi

Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bugün itibariyle Philip Morris bünyesinde olan Marlboro grubu da fiyat artışlarına dahil oldu. Marlboro Roll 50 tütün fiyatı, önceki fiyatı olan 45 TL'den 55 TL'ye yükseldi.

En pahalı ve en düşük sigara fiyatları

Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 42 TL olması bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medyadan fiyat listesini paylaştı:

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31 dakika önce
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