Benzin fiyatı ve motorin fiyatları brent petrol ve dolar/TL'deki dalgalanmalarla yön buluyor. Benzine ve motorine indirim ve zam haberleri sürücüler tarafından takip ediliyor. Petroldeki yükseliş sonrası sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları 1 Ağustos itibariyla yeniden belirlenecek. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...