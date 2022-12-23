Siirt’te kar yolları kapattı: Ekipler hasta çocuk için seferber oldu

Siirt’te etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan engelli hasta çocuk, ekiplerin çabaları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
KARDA MAHSUR KALDILAR
Doğan köyünden Pervari Devlet Hastanesine giden engelli hasta bir kız çocuk ile 4 yakınının içinde bulunduğu otomobil, Geçittepe mevkisinde karda mahsur kaldı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobil, halatla bağlanan araç yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan engelli çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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