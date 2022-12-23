Özgün Siirtte kar yolları kapattı Ekipler hasta çocuk için seferber oldu
ÖZGÜN HABERLER

Siirt’te kar yolları kapattı: Ekipler hasta çocuk için seferber oldu

Siirt’te kış etkisini gösteriyor. Siirt’in Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan engelli hasta çocuk, ekiplerin çabaları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Doğan köyünden Pervari Devlet Hastanesine giden engelli hasta bir kız çocuk ile 4 yakınının içinde bulunduğu otomobil, Geçittepe mevkiinde karda mahsur kaldı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Siirt 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirt 5 günlük hava durumu: Siirt’te kar yolları kapattı
Siirt 5 günlük hava durumu

Siirt’te etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan engelli hasta çocuk, ekiplerin çabaları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

KARDA MAHSUR KALDILAR

Doğan köyünden Pervari Devlet Hastanesine giden engelli hasta bir kız çocuk ile 4 yakınının içinde bulunduğu otomobil, Geçittepe mevkisinde karda mahsur kaldı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobil, halatla bağlanan araç yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan engelli çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİİRT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
ÖZGÜN
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
İstanbulda köpük paniği

İstanbul'da köpük paniği

Mahalleliler durumu belediye bildirdi: Daha önce oluşmamıştı.
Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

Sağlık ekiplerinden anlamlı hizmet

​Kilometrelerce yol katederek köylülere 'şifa' götürüyorlar.
Bakan Muştan asgari ücret zammı sonrası sert uyarı: Fırsatçılara en ağır idari cezalar uygulanacak

'Sahte doktor' birçok ameliyata girmiş.

70 yaşlarında bir kişi ateş açtı: ​Ölü ve yaralılar var

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.