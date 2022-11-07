Siirt, Batman, Mardin, Van TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin ilki Şırnak ve Ardahan için başladı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilen çekilişle sona erdi. Peki, TOKİ Van kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kurum, “Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini gerçekleştiriyoruz” dedi. REKLAM

Siirt TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt'te 903 konutun kura çekilişi 8 Kasım'da yapılacak.

Batman TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Batman'da 1.850 konutun kuraları 9 Kasım'da çekilecek.

Mardin TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mardin'de 2.550 konutun kura çekiliş tarihi ise 10-11 Kasım.

Van TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Van'da 2.550 konutun kura sonuçları 11-12 Kasım'da açıklanacak.

TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden yapılıyor. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ internet adresi ya da YouTube üzerinden izleniyor.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekimi ne zaman bitecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

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Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının teslimat tarihine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, “Etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

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Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

TOKİ Van konutları nerede yapılacak?

- ÇALDIRAN

- EDREMİT

- ERCİŞ

- GEVAŞ

- MERKEZ

- MURADİYE

- ÖZALP

Şırnak TOKİ konutları nerede?

İDİL

İDİL KARALAR

ŞIRNAK MERKEZ

TOKİ Mardin konut yerleri nerede?

Artuklu Midyat Dargeçit Mazıdağı Yeşilli

Siirt TOKİ konut yerleri

Baykan Eruh Siirt Merkez Tillo

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erdi. TOKİ ilk evim arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başladı. Arsa ve işyeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde bitecek.

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TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak.

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

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