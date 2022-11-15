Mardin, Van, Batman TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin ilki Şırnak ve Ardahan için başladı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. Batman, Mardin ve Van TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilen çekilişle sona erdi. İşte, TOKİ Batman, Mardin ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Batman TOKİ kura sonuçları

Batman TOKİ kura çekilişi sonucuna göre hak sahibi olan bazı vatandaşların isimleri şunlardır:

Hayrettin Yıldırım

Halime Demirboğa

Ebedin Eskin

Mehmet Tahir Akbaş

Zeynep Güçin

Mevlüde Özenç

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Tenzile Özkan

Peyruze Acarcan

Nasrettin Aksoy

Azize Tekin

Mehmet Selim Doğmuş

Aydın Ataş

Nihayet Demirtaş

Selma Kaya

Mehmet Alan

Şakir Önür

Cumhurbaşkanı Turan

Bedia Azalp

Cemil İn

Sevim Kanat

Veysi Gümüş

Fatiha Yıldız

Mehmet Şerif Çelik

Süleyman Atalay

Adile Dolu

Bedia Orak

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Rabia Doğan

Mehmet Zeki Tanık

Fikriye Yılmaz

Meryem Yelboğa

Serman İşliyen

Becet Altuner

Herdem Aytemur

Leyla Akbudak

Mehmet Şakir Alay

Hatun Akyol

Seyfettin Altunbaş

İhsan Karaağaç

Cemil Getiren

Emine Kanat

Mehmet Selim Konak

Nebahat Anık

Yusuf Ziya Ekmen

Mehmet Emin Akdoğan

Mehmet Münir Aydın

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Bahattin Yaşar

Şükran Kılıç

Mahmut Damlamaz

Eyvez Akın

Vetha Ekmez

Naif Orhan

Müjdet Ömeroğlu

Abdullatif Özdemir

Kadriye Bozan

Erhan Arıkan

Sultan Ceylan

Tevfik Gezer

Sabri Coşkun

Atiye Altun

Nezrife Tırpan

Mehmet Sıddık Fırat

Mevlude Kanat

Gülsen Üce

Halise Banlı

Fatma Başak

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Medine Tekin

Ramazan Ereng

Sabri Direk

Emine Turan

Mehmet Karuç

Hamit Adanır

İrfan Soysal

Arif Çakar

Cemil Yıldızhan

Bilsen Seçin

Şariban Demir

Zabit Akdemir

Sabriye Gür

Habip Padir

Mehmet Emin Yiğiz

Aydın Bozkurt

Aziz Demir

Hasan Altun

Yasemin Omdan

Recep Akın

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Nuriban Okta

Şehmus Altun

Ferah Meryem Almas

Mehmet Şerif Seyitoğlu

Fidan Yılmaz

Behçet Sevik

Mecbure Sosyal

Nihat Çiftçi

Filiz Kesebir

Fatma Sıray

Nazime Yamal

Hanife Afşin

Hasan Direkçi

Edibe Ersoy

Mahsum Yıldız

Davut Size

Yasin Çoban

Melahat Bilge

Eşref Tarhan

Nimetullah Ünlü

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Osman Tuncer

Hasan Kalkan

Celalettin Esmer

Halime Değer

Emel Bağlamış

Meryem Şimşek

Batman TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Siirt kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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Siirt TOKİ kura sonuçları isim listesi

Siirt TOKİ kura çekilişi sonucuna göre hak sahibi olan bazı vatandaşların isimleri şunlardır:

Kemile Erol

Ramazan Sevilgen

Hayriye Özkan

Sariye Küskü

Sadreddin Çelik

Hediye Silah

Muhammed Mesut Erkoyuncu

Aslan Lale

Sedik Yayla

Turan Celen

Halit Gözhan

Diler İnan

Hifzullah Demir

Aysel Daşçı

Faruk Çiftçi

Cihan Aydın

Ali Eroğlu

REKLAM

Şefik Sadak

Şükrü Demir

Recep Kartal

Serhat Özdemir

Gökhan Turhan

Abdulsamet Kocabey

Mehmet Kazım Beştaş

Mustafa Özevin

Suat Kavak

Ali Ağrak

Hamza Balci

Ekta Macit

Refike Uzunköprü

Ali Sirek

Hilal Güven

Fahrettin Nazlıer

Orhan Kayaalp

Nedim İrgav

Reşit Kırboğa

Türkan Bilim

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Seyran Yıldız

Abdulvahap Beştaş

Mardin TOKİ kura sonuçları isim listesi

Mardin Artuklu konut kura sonuçları

Cahit Çağıran

Abdülkadir Kadiroğlu

Vedat Çetin

Mehmet Nezir Acar

Mehmet Acar

Hasan Çelik

Lokman Kılıç

Selami Öztürk

Cemal Bulut

Leyla Yılmaz

Nura can

Hayreddin Layık

Berfin Aksoy

Zeynep Kaya

Hakan Askar

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Van TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Van Edremit kura sonuçları isim listesi

Abdulhadi Döner

Hamza Pınaroğlu

Sabri Baydur

İbrahim Bayram

Fahrettin Safer

Zübeyde Sinan

Hikmet Kalaç

Asya Gülmez

Gülsen Diyici

Sülhaddni Kıyık

Verdek Özant

Aysel Alıcı

Muhammed Sait Polat

Ebubekir Köseoğlu

Halit Okay

Fatma Arvas

Fatma Basuk

Kadir Gökdemir

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TOKİ VAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ kura çekimi ne zaman bitecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının teslimat tarihine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, “Etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

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TOKİ Van konutları nerede yapılacak?

- ÇALDIRAN

- EDREMİT

- ERCİŞ

- GEVAŞ

- MERKEZ

- MURADİYE

- ÖZALP

Şırnak TOKİ konutları nerede?

İDİL

İDİL KARALAR

ŞIRNAK MERKEZ

TOKİ Mardin konut yerleri nerede?

Artuklu Midyat Dargeçit Mazıdağı Yeşilli

Siirt TOKİ konut yerleri

Baykan Eruh Siirt Merkez Tillo

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erdi. TOKİ ilk evim arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başladı. Arsa ve işyeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde bitecek.

TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak.

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

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