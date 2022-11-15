Mardin, Van, Batman TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

81 il genelinde gerçekleşecek olan projenin ilki Şırnak ve Ardahan için başladı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. Batman, Mardin ve Van TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilen çekilişle sona erdi. İşte, TOKİ Batman, Mardin ve kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
Batman TOKİ kura sonuçları
Batman TOKİ kura çekilişi sonucuna göre hak sahibi olan bazı vatandaşların isimleri şunlardır:
Hayrettin Yıldırım
Halime Demirboğa
Ebedin Eskin
Mehmet Tahir Akbaş
Zeynep Güçin
Mevlüde Özenç
Tenzile Özkan
Peyruze Acarcan
Nasrettin Aksoy
Azize Tekin
Mehmet Selim Doğmuş
Aydın Ataş
Nihayet Demirtaş
Selma Kaya
Mehmet Alan
Şakir Önür
Cumhurbaşkanı Turan
Bedia Azalp
Cemil İn
Sevim Kanat
Veysi Gümüş
Fatiha Yıldız
Mehmet Şerif Çelik
Süleyman Atalay
Adile Dolu
Bedia Orak
Rabia Doğan
Mehmet Zeki Tanık
Fikriye Yılmaz
Meryem Yelboğa
Serman İşliyen
Becet Altuner
Herdem Aytemur
Leyla Akbudak
Mehmet Şakir Alay
Hatun Akyol
Seyfettin Altunbaş
İhsan Karaağaç
Cemil Getiren
Emine Kanat
Mehmet Selim Konak
Nebahat Anık
Yusuf Ziya Ekmen
Mehmet Emin Akdoğan
Mehmet Münir Aydın
Bahattin Yaşar
Şükran Kılıç
Mahmut Damlamaz
Eyvez Akın
Vetha Ekmez
Naif Orhan
Müjdet Ömeroğlu
Abdullatif Özdemir
Kadriye Bozan
Erhan Arıkan
Sultan Ceylan
Tevfik Gezer
Sabri Coşkun
Atiye Altun
Nezrife Tırpan
Mehmet Sıddık Fırat
Mevlude Kanat
Gülsen Üce
Halise Banlı
Fatma Başak
Medine Tekin
Ramazan Ereng
Sabri Direk
Emine Turan
Mehmet Karuç
Hamit Adanır
İrfan Soysal
Arif Çakar
Cemil Yıldızhan
Bilsen Seçin
Şariban Demir
Zabit Akdemir
Sabriye Gür
Habip Padir
Mehmet Emin Yiğiz
Aydın Bozkurt
Aziz Demir
Hasan Altun
Yasemin Omdan
Recep Akın
Nuriban Okta
Şehmus Altun
Ferah Meryem Almas
Mehmet Şerif Seyitoğlu
Fidan Yılmaz
Behçet Sevik
Mecbure Sosyal
Nihat Çiftçi
Filiz Kesebir
Fatma Sıray
Nazime Yamal
Hanife Afşin
Hasan Direkçi
Edibe Ersoy
Mahsum Yıldız
Davut Size
Yasin Çoban
Melahat Bilge
Eşref Tarhan
Nimetullah Ünlü
Osman Tuncer
Hasan Kalkan
Celalettin Esmer
Halime Değer
Emel Bağlamış
Meryem Şimşek
Batman TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Siirt kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ
Siirt TOKİ kura sonuçları isim listesi
Siirt TOKİ kura çekilişi sonucuna göre hak sahibi olan bazı vatandaşların isimleri şunlardır:
Kemile Erol
Ramazan Sevilgen
Hayriye Özkan
Sariye Küskü
Sadreddin Çelik
Hediye Silah
Muhammed Mesut Erkoyuncu
Aslan Lale
Sedik Yayla
Turan Celen
Halit Gözhan
Diler İnan
Hifzullah Demir
Aysel Daşçı
Faruk Çiftçi
Cihan Aydın
Ali Eroğlu
Şefik Sadak
Şükrü Demir
Recep Kartal
Serhat Özdemir
Gökhan Turhan
Abdulsamet Kocabey
Mehmet Kazım Beştaş
Mustafa Özevin
Suat Kavak
Ali Ağrak
Hamza Balci
Ekta Macit
Refike Uzunköprü
Ali Sirek
Hilal Güven
Fahrettin Nazlıer
Orhan Kayaalp
Nedim İrgav
Reşit Kırboğa
Türkan Bilim
Seyran Yıldız
Abdulvahap Beştaş
Mardin TOKİ kura sonuçları isim listesi
Mardin Artuklu konut kura sonuçları
Cahit Çağıran
Abdülkadir Kadiroğlu
Vedat Çetin
Mehmet Nezir Acar
Mehmet Acar
Hasan Çelik
Lokman Kılıç
Selami Öztürk
Cemal Bulut
Leyla Yılmaz
Nura can
Hayreddin Layık
Berfin Aksoy
Zeynep Kaya
Hakan Askar
TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Van TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Van Edremit kura sonuçları isim listesi
Abdulhadi Döner
Hamza Pınaroğlu
Sabri Baydur
İbrahim Bayram
Fahrettin Safer
Zübeyde Sinan
Hikmet Kalaç
Asya Gülmez
Gülsen Diyici
Sülhaddni Kıyık
Verdek Özant
Aysel Alıcı
Muhammed Sait Polat
Ebubekir Köseoğlu
Halit Okay
Fatma Arvas
Fatma Basuk
Kadir Gökdemir
TOKİ VAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kura çekimi ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."
- Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.
TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının teslimat tarihine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, “Etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.
TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?
Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.
Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.
TOKİ Van konutları nerede yapılacak?
- - ÇALDIRAN
- - EDREMİT
- - ERCİŞ
- - GEVAŞ
- - MERKEZ
- - MURADİYE
- - ÖZALP
Şırnak TOKİ konutları nerede?
- İDİL
- İDİL KARALAR
- ŞIRNAK MERKEZ
TOKİ Mardin konut yerleri nerede?
- Artuklu
- Midyat
- Dargeçit
- Mazıdağı
- Yeşilli
Siirt TOKİ konut yerleri
- Baykan
- Eruh
- Siirt Merkez
- Tillo
Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri
- Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.
TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?
TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erdi. TOKİ ilk evim arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başladı. Arsa ve işyeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde bitecek.
TOKİ işyeri başvuru şartları
- TC vatandaşı olmak
- 18 yaşını doldurmak
- Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak.
- İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler
- Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması
TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.
TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?
TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.