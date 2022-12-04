Özgün Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa Siirt, Iğdır, Tunceli kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 1 milyon 177 bin 56 kişi arsa için, 73 bin 135 kişi iş yeri için başvuru yaptı'' açıklamasında bulundu. Siirt’te 5000, Iğdır’da 3 bin 500 ve Tunceli’de bin 250 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ bu illerin arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli arsa kura sonuçları

TOKİ arsa başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Peki Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli müstakil, hisseli (müşterek) arsa kura çekimi sorgulama ekranı.

Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Siirt arsalar nerede?

Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

Iğdır TOKİ arsaları nerede?

Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

TOKİ Tunceli arsalar nerede?

Hozart, Mazgirt ve Tunceli merkezde yer almakta.

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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