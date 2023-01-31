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TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli arsa kura sonuçları
TOKİ arsa başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Peki Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Siirt, Iğdır, Tunceli müstakil, hisseli (müşterek) arsa kura çekimi sorgulama ekranı.
TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Siirt, Iğdır, Tunceli TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi. Siirt TOKİ arsa kuraları 2 Şubat'ta çekilecek.
TOKİ kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu
Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca
Hozart, Mazgirt ve Tunceli merkezde yer almakta.