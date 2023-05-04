Siirt 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Siirt cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki oy oranları sorgulanır oldu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Siirt ilinin 2 milletvekili HDP, 1 milletvekili ise AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %84,05 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Siirt seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

MERVAN GÜL

FEYZİ SEVGİLİ

LOKMAN ÖZCAN

CHP SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

UMUT DAYANAN

DENİZ ACAR

MEHMET ZAKİR

İYİ PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

TUBA SOLMAZ

SERVET TARDUŞ

ABDULMECİT NAS

MHP SİİRT MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

NECDET KAYRA

İSMAİL KESKİN

OKAN IŞIKTAŞ

2023 seçimleri Siirt seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Siirt cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Siirt milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Siirt cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 49,2’sini alırken, Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42,8’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,6’sını, Meral Akşener oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Siirt milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Siirt Cumhur İttifakı oy oranı % 42,5 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Siirt oy oranı yüzde 5,1’ini aldı. HDP Siirt’te 2 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Siirt’te kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Siirt milletvekilleri şunlardır:

Meral Danış Beştaş (HDP) Sıdık Taş (HDP) Osman Ören (AK Parti)

2018 Siirt’te hangi parti ne kadar oy aldı?

Siirt 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

HDP % 51,1 AK Parti % 39 MHP % 3,5 CHP % 2,5 İYİ Parti % 1,6

2019 Siirt yerel seçim sonuçları

HDP Siirt Belediye başkan adayı Berivan Helen Işık oyların % 48,36’sını alırken, AK Parti adayı Ali İlbaş ise oyların % 46,01’ini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



