Silifke Taşucu Öğretmenevi, denizin ve doğanın keyfini çıkarabileceğiniz, konforlu ve uygun fiyatlı konaklama imkanı sunan bir eğitim tesisidir. Öğretmenler için özel olarak tasarlanmış odalar, donanımlı toplantı salonları ve çeşitli sosyal imkanlar ile hizmet vermekte. Silifke Taşucu'nda denize sıfır konumda yer alan Öğretmenevi'mizde, tek kişilik, çift kişilik ve aile odaları olmak üzere farklı konaklama seçenekleri mevcuttur.

TAŞUCU ÖĞRETMENEVİ NEREDE?

Taşucu Öğretmenevi, Mersin ilimize bağlı Silifke ilçesinde yer alır. Taşucu Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Taşucu Öğretmenevi, Taşucu Mahallesi’nde yer alan kız öğrenci yurdunun tam yanında, büyük bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Denize sıfır bir konuma sahip olan öğretmenevinin etrafında da insanların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birçok işletme yer alır. Aynı zamanda ulaşım konusunda da burayı tercih eden kişiler herhangi bir zorluk yaşamaz. Ancak yaz aylarının gelmesinden dolayı Taşucu Öğretmenevi’nde konaklamayı planlayan birçok kişi bulunur. Bu nedenle erken rezervasyon yaptırılması oldukça önemlidir.

TAŞUCU ÖĞRETMENEVİ’NİN HİZMETLERİ

Diğer birçok öğretmenevinde de olduğu gibi Taşucu Öğretmenevi’nde de konaklamanın yanı sıra farklı hizmetler yer alır. Bu işletme de sadece öğretmenlere değil tüm vatandaşlara hizmet vermektedir. Özellikle Taşucu’nda yaşayan kişiler öğretmenevinin sahip olduğu toplantı salonunu, konferans salonunu ve açık düğün salonunu sıklıkla kullanmaktadır. Düğün, nişan, kına, doğum günü, sünnet düğünü, şirket toplantıları ya da konferanslar için Taşucu Öğretmenevi kiralanabilmektedir. Ancak bu tarz organizasyonlar için de kişilerin önceden işletme ile görüşmesi, müsaitlik durumunu öğrenmesi ve rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir.

TAŞUCU ÖĞRETMENEVİ ODA SEÇENEKLERİ

Taşucu Öğretmenevi, Silifke Öğretmenevi olarak da bilinmektedir. Özellikle o bölgenin halkı bu işletmeyi, Silifke Öğretmenevi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle Taşucu’na gidildiğinde Silifke Öğretmenevi olarak duyulan işletme ile Taşucu Öğretmenevi’nin aynı yer olduğunun bilinmesinde fayda olacaktır. Genel olarak iki kişilik odalara sahip olan bu işletmenin tüm odalarında televizyon, mini buzdolabı, klima, sıcak su, saç kurutma makinesi, şampuan, dağ ve deniz manzarası yer alır. Bu işletmede kalacak olan kişiler açık havuz, restoran ve kafeterya alanları, toplantı odası ve konferans salonu gibi imkanlardan da yararlanabilir.

TAŞUCU ÖĞRETMENEVİ 2024 GÜNCEL FİYATLARI

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Taşucu Öğretmenevi ya da Silifke Öğretmenevi, misafirlerine sunduğu sosyal alanlar ile büyük bir beğeni kazanmıştır. Özellikle denize sıfır konumda olması ve oldukça merkezi bir lokasyona sahip olması, bu işletmenin değerini de arttırmaktadır. Yaz aylarında ya da yılın farklı mevsimlerinde tercih edilebilecek olan Taşucu Öğretmenevi’nde 2024 yılı konaklama fiyatları şu şekilde açıklanmıştır;

Kişi başı konakla için öğretmenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin ödemesi gereken tutar 750 TL, diğer kamu personellerinin ödemesi gereken tutar 900 TL, sivil vatandaşların ödemesi gereken tutar ise 1.500 TL

İki kişilik odalarda kalmak isteyen öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin ödemesi gereken tutar 1.500 TL, diğer kamu personellerinin ödemesi gereken tutar 1.800 TL, sivil vatandaşların ödemesi gereken tutar ise 3.000 TL







