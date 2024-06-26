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Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş sorunu çözülüyor: Açıklama Bakan Tekin’den geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitim sektöründe çalışan öğretmenlerin taban maaşı sorununa ilişkin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" dedi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere taban maaş düzenlemesi var mı? İşte Bakan Tekin’in taban maaş açıklamasının detayları.

15:25 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğretmen taban maaşı
Öğretmen taban maaşı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin grup toplantısı öncesin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde eğitim sektöründe iş yapan sendikalar ile yapılan toplantının gece 00.00'a kadar sürdüğünü hatırlatan Bakan Tekin, "Çok verimli bir toplantı yaptık. Çıkışta da özel sektör öğretmenleriyle konuştuk. Kısa bir şey diye geçiştirmesinler. Bakanlıktaki tüm birim amirlerimiz oradaydı. Tablo böyleyken kısa ayaküstü bir görüşme olarak lanse edilmesin lütfen" ifadesini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere taban maaş düzenlemesi var mı?

Taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Tekin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşlarının belli olmasının ardından milyonlarca öğretmen, 2024 yılında alacağı maaşı merak ediyor. Ocak ayında yapılan zamın ardından öğretmen maaşı 26 bin 654 liradan, 39 bin 781 liraya yükseldi, uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan, 44 bin 085 liraya yükselmişti. Öğretmen maaşları haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zamlanacak. Öğretmenler zamlı maaşlarını temmuzda alacak.

Memur ve memur emeklisi temmuz zammı enflasyon oranı için gözler TÜİK rakamlarında! İşte polis, hemşire, avukat, öğretmen zamlı memur maaş tablosu...

Memur ve memur maaş zammına ilişkin gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memurlar, Ocak 2024’te %15 toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz ayında %10 toplu sözleşme zammı olacak. Mayıs ayı enflasyon verisi %3,37 olarak açıklandı, bu veri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı %6,71 oldu. Şimdi gözler haziran ayı enflasyon farkında. Peki temmuzda memura ne kadar zam yapılacak? En düşüm memur maaşı ne kadar olacak? 2024 memur zammı enflasyon farkı ne kadar? Temmuz 2024 Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Polis, Hemşire, Avukat, Öğretmen zamlı memur maaş tablosu...

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