Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin grup toplantısı öncesin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde eğitim sektöründe iş yapan sendikalar ile yapılan toplantının gece 00.00'a kadar sürdüğünü hatırlatan Bakan Tekin, "Çok verimli bir toplantı yaptık. Çıkışta da özel sektör öğretmenleriyle konuştuk. Kısa bir şey diye geçiştirmesinler. Bakanlıktaki tüm birim amirlerimiz oradaydı. Tablo böyleyken kısa ayaküstü bir görüşme olarak lanse edilmesin lütfen" ifadesini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere taban maaş düzenlemesi var mı?

Taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Tekin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu?