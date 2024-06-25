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Sosyal yardım ödemeleri artacak: Temmuz emekli zammı ile maaşlar değişiyor! Aile Destek, engelli maaşı...

"Sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında emekli maaş zammı için rakamın güncellenmesi sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemeleri değişecek. Devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden yararlananlar, ödeme miktarlarının ne kadar olacağına yönelik detaylar merak ediliyor. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?

16:58 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Sosyal yardım ödemeleri artıyor
Sosyal yardım ödemeleri artıyor

"Sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Aile Destek, engelli maaşı, evde bakım aylığı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı ile birlikte sadece aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları da artmış olacak. Buna göre sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı düşünüldüğünde toplam zam yüzde 20.34 olacak. İşte yeni sosyal yardım ödeme hesapları...

AİLE YARDIMLARI DA DEĞİŞECEK

Temmuz ayı ile birlikte sadece aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları da artmış olacak. Buna göre sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı düşünüldüğünde toplam zam yüzde 20.34 olacak.

Bu oranda artış yapıldığında memurlara ödenen yeni aile yardımları şu şekilde değişecek:

Mevcut - Yüzde 20.34 zamlı

• Eş: 1.729,45 TL’den - 2.081,22 TL’ye

• Çocuk (0-6 yaş) 380,44 TL’den - 457,82 TL’ye

• Çocuk (6 yaş üstü) 190,22 TL’den - 228,91 TL’ye

• Engelli çocuk (0-6 yaş) 570,65 TL’den - 686,72 TL’ye

• Engelli çocuk (6 yaş üstü) 285,33 TL’den - 343,37 TL’ye

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Temmuz ayında sadece emeklilerin ve memurların değil sosyal yardım alanların ödemeleri de artıyor. Bu ödemelerdeki artış oranını da memurlara yapılan zamlar belirliyor.

Enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı sonrası yeni sosyal ödemeler de şu şekilde oluşacak.

• 65 yaş aylığı: 4 bin 217 TL

• Evde bakım aylığı: 9 bin 156 TL

• Engelli aylığı: 3 bin 366 TL - 5 bin 50 TL

• Engelli yakını aylığı: 3 bin 366 TL

• Hasta yardımları: 9.156 TL

YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI

Ocak ve temmuz ayları maaş artışları ile birlikte kıdem tazminatı tavanının da yeniden belirlendiği dönem oluyor. Çalışanların bir yıl için alacakları en yüksek kıdem tazminatı miktarı bu aylarda değişiyor. Değişiklik ise memurlara yapılan zam oranında oluyor. Böylece haziran ayında işten ayrılanlara göre Temmuz ayında ayrılanlar daha yüksek tazminat alabiliyor. Ancak bu rakamların altındaki brüt maaşı olanlar için kıdem tazminatı tavanının yükselmesi bir fayda sağlamıyor.

İşte memur zammı ile birlikte yeni kıdem tazminatı tavanı da şöyle değişecek:

• Mevcut: 35.058,58 TL

• Yüzde 20.34 zamlı: 42.189,50 TL

ÖDENECEK TUTAR (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)

• Mevcut: 34.792,47 TL

• Yüzde 20.34 zamlı: 41.869,26 TL

#Sosyal Yardım
#Aile Destek Ödemeleri
#engelli aylığı
#evde bakım maaşı
32 dakika önce
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