(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamüller ne zaman halka arz olacak, kaç lot verecek?
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. yani Simit Sarayı halka arz oluyor. SPK tarafından onay verilen halka arzlar arasında Simit Sarayı da yer alıyor. Bu kapsamda borsa yatırımcıları ‘Simit Sarayı halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalar var?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar haberimizde.
SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN?
Simit Sarayı, halka arz tarihi 21-22 Eylül olarak belirlendi.
SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ LOT VERİYOR?
Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.
SİMİT SARAYI HALKA HİSSE KODU NE?
Simit Sarayı hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi.
SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERİYOR?
Simit Sarayı şirketi 75,000,000 lot veriyor.
SİMİT SARAYI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Simit Sarayı, halka arz sürecine giriş yapıyor. Buna göre DMR Unlu Mamüller Şirketi bilinen marka ismiyle Simit Sarayı halka arz oluyor. Simit Sarayı olarak araştırmasını gerçekleştirmekte olan birçok kişi bu nedenle halka arza katılırken güçlük çekebiliyor. Dmr Unlu Mamüller yani Simit Sarayı'nın, onaylı izahnamesinin açıklanmasının ardından Simit Sarayı katılım endeksine uygun olduğu netleşti.
DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.