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Sinan Oğan'ın 'destek' kararını açıklayacağı saat belli oldu

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı’nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan, yarın (22 Mayıs Pazartesi) Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenleyecek. Peki, Sinan Oğan kimi destekleyeceğini bguün saat kaçta açıklayacak?

09:01 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sinan Oğan

Sinan Oğan

2'nci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın bugün kararını açıklayacak. Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği belli olacak.

SİNAN OĞAN DESTEK KARARINI SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" dedi.

'ATA İTTİFAKI SONA ERMİŞTİR'

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" demişti.



#sinan oğan
#sinan oğan açıklama
#ata ittifakı
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