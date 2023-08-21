İlk üniversitelerinin yanı sıra ikinciyi de okumak isteyenler öğrenciler ikinci üniversite ye sınavsız olarak kayıt yaptırabiliyor. Üniversite tercih sürecinimn yaklaşması ile AÖF, ATA AÖF, AUZEF gibi açık ve uzaktan eğitim fakültesi imkanı bulunan üniversitelerin ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler haberimizde.