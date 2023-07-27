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Sinead O’Connor (Şüheda Davitt) kimdir?

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında vefat etti. Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." demişti. Sinead O’Connor kimdir? Sinead O’Connor'ın hayatına ilişkin bilgiler...

09:55 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

Sinead O'Connor (Şüheda Davitt) kimdir?

Sinéad O'Connor, 1984 yılında kurduğu Ton Ton Macoute grubuyla tanınmaya başlandı. Annesini kaybettikten sonra gruptan ayrılan sanatçı, 1990 yılında 1990 yılında Prince tarafından kaleme alınan Nothing Compares 2 U şarkıyı yorumladı ve bu şarkıyla ünlendi.

Bu şarkıyla Grammy Ödülü kazanan sanatçı, politik kimliği nedeniyle ödülü reddetti. 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün Katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırttı ve pek çok kişiden tepki aldı.

Kariyeri boyunca pek çok albüm ve single parçaya imza atan sanatçı, 2002 yılında çıkardığı Sean-Nós Nua albümü tutmayınca müziği bıraktığını duyurdu. Ünlü isim, 2005 yılında tekrardan müziğe geri döndü.

Ünlü sanatçı, 2019 yılında ise sosyal medya hesabından tekrardan açıklama yaparak soyadını Sadakat olarak değiştirdiğini belirtti. 2022 yılında Donal Lunny'den olan oğlu Shane Lunny intihar etti.

İrlandalı müzisyen Sinéad O'Connor, 26 Temmuz 2023 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor'un ailesi '' Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.' diyerek ölüm haberini doğruladı.

Ünlü sanatçının ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı problemlerden dolayı hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.



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2 saat önce
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