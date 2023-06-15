Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan SİPER Projesi ile Türkiye’nin milli imkanlarla ‘Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ dikkat çekiyor. Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER, birden fazla füze seçeneğine sahip olacak şekilde geliştirilmektedir.

SİPER HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

SİPER Hava Savunma Sistemi, Türkiye’nin ilk milli uzun menzil yeteneğine sahip bölge hava ve füze savunma sistemidir. SİPER Füzesi; Roketsan, ASELSAN ve SAGE tarafından geliştirilmektedir.

SİPER HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Yukarıda da vurgulandığı üzere SİPER Sistemi, birden fazla füzeye sahip olacaktır. Roketsan tarafından HİSAR-RF Füzesi üzerinden geliştirilen ve booster motoruna sahip olan SİPER Blok I Füzesi’nin, gelecek yıl kullanıma sunulması planlanmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere RF Arayıcı Başlığa sahip olan SİPER Blok I Füzesi’nin, 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilmektedir.

Sisteme özel olarak geliştirilen esas füze olan SİPER Blok II’nin ise 100+ kilometre menzile ve üstün manevra yeteneklerine sahip olacağı üzerinde durulmaktadır.

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

Füzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Zorlu şartlarda görev yapabilme

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

Gömülü simülasyon

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme







