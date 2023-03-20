Şırnak iftar vakti kaçta? Şırnak akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç?

Şırnak imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Şırnak imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan

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