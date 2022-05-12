Şırnak Valiliği görevine Osman Bilgin'in atandığına yer verildi. Peki Şırnak Valisi olan Osman Bilgin kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte bütün detaylar..

Şırnak Valiliği görevine Osman Bilgin kimdir?

Kırklareli İl özel idaresi tarafından yayımlanan özgeçmişi şu şekilde:

" 1978 yılında Trabzon İlinin Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

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2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı.

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Osman BİLGİN, İngilizce Öğretmeni İlknur BİLGİN ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir."

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