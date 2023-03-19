Sivas iftar vakti kaçta? Sivas akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç?

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında iftar, imsak ve sahur vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Sivas iftar, imsak ve sahur vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivas iftar vakitleri 2023

Sivas akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Sivas iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Sivas Ramazan imsakiyesi ve Sivas iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Kalp hastalarının dilaltı hapı kullanması orucu bozar mı?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç, ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.