Şiveydiz tarifi
TV8 in sevilen yarışması MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kaybeden takım bu akşam yöresel lezzetlerden birisi olan şiveydiz tarifi yaptı. Peki, şiveydiz nasıl yapılır?
ŞİVEYDİZ TARİFİ
1 kilogram taze sarımsak
500 gram pırasa
Yarım kilogram kemikli et (kuzu ya da dana)
300 gram süzme yoğurt
Tuz
Karabiber
1-2 su bardağı haşlanmış nohut
Üzeri İçin;
Sıvı yağ
Nane
ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?
Öncelikle düdüklü tencerede eti haşlıyoruz.
Yeşil sarımsakları yeşil sap kısımlarına kadar kesiyoruz. Pırasaları da aynı şekilde kesip, suya koyuyoruz.
Birkaç kez suyunu döküp, tekrar suda bekletiyoruz. Bu işlem sarımsak ve pırasanın kokusunu giderir.
Pişen etleri düdüklü tencereden çıkartıyoruz. Et suyunu süzüp, tekrar düdüklü tencereye koyup içine doğranmış, suda bekletilmiş sarımsak ve pırasayı süzüp, düdüklü tencereye koyup 10 dakika pişiriyoruz.
Pişen sebzelerin içine nohut ve etleri koyup, tuzunu ayarlıyoruz.
Ayrı bir kapta yoğurdu çırpıyoruz. Daha sonra, yemeğin suyundan azar azar yoğurdun içine döküp ılıtıyoruz ve ılınan yoğurdu, yemeğe karıştırıyoruz.
Üzerine karabiber ilave edilir ve daha sonra sıvı yağ ile nane yakılıp, üzerine dökülür ve servise hazır hale gelir.
AFİYET OLSUN!