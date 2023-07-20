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Antep yemeği şiveydiz nasıl yapılır?

Şiveydiz tarifi, Gaziantep mutfağına özgü olan enfes lezzette bir yemek tarifidir. Genellikle ilk bahar mevsiminde yapılan ve nisan ve mayıs aylarında aranılan şiveydiz tarifi doğal antibiyotik etkisi taşımaktadır. Yemeğin en büyük özelliği bol taze sarımsak ile yapılmasıdır. Masterchef yarışmasında jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Antep usulü şiveydiz tarifi yapmalarını istedi. Şiveydiz yemeği tarifi gündeme geldi. Peki, şiveydiz nedir, şiveydiz yemeği nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte şiveydiz tarifinin ayrıntıları...

08:35 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şiveydiz tarifi

Şiveydiz tarifi

TV8 in sevilen yarışması MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kaybeden takım bu akşam yöresel lezzetlerden birisi olan şiveydiz tarifi yaptı. Peki, şiveydiz nasıl yapılır?

ŞİVEYDİZ TARİFİ

MALZEMELER

1 kilogram taze sarımsak

500 gram pırasa

Yarım kilogram kemikli et (kuzu ya da dana)

300 gram süzme yoğurt

Tuz

Karabiber

1-2 su bardağı haşlanmış nohut

Üzeri İçin;

Sıvı yağ

Nane

ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?

Öncelikle düdüklü tencerede eti haşlıyoruz.

Yeşil sarımsakları yeşil sap kısımlarına kadar kesiyoruz. Pırasaları da aynı şekilde kesip, suya koyuyoruz.

Birkaç kez suyunu döküp, tekrar suda bekletiyoruz. Bu işlem sarımsak ve pırasanın kokusunu giderir.

Pişen etleri düdüklü tencereden çıkartıyoruz. Et suyunu süzüp, tekrar düdüklü tencereye koyup içine doğranmış, suda bekletilmiş sarımsak ve pırasayı süzüp, düdüklü tencereye koyup 10 dakika pişiriyoruz.

Pişen sebzelerin içine nohut ve etleri koyup, tuzunu ayarlıyoruz.

Ayrı bir kapta yoğurdu çırpıyoruz. Daha sonra, yemeğin suyundan azar azar yoğurdun içine döküp ılıtıyoruz ve ılınan yoğurdu, yemeğe karıştırıyoruz.

Üzerine karabiber ilave edilir ve daha sonra sıvı yağ ile nane yakılıp, üzerine dökülür ve servise hazır hale gelir.

AFİYET OLSUN!



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#şiveydiz tarifi
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#gaziantep
2 saat önce
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