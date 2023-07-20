Almanya'nın hem yöresel hem de sokak tatlısı olarak bilinen Berliner, bir diğer adıyla Alman pastası, ülkenin en çok sevilen lezzeti. Ülkemizde de yaygın olarak tüketilen Alman çöreği Berliner evde kolaylıkla yapılabilecek bir tarif. Berliner nasıl yapılır, hamuru, iç dolgusu nasık hazırlanır? İşte orjinal Alman çöreği Berliner'in püf noktaları...