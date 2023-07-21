Yaz ayının gelmesi ile sivrisinekler de kabus olmaya devam ediyor. Özellikle gece yaz aylarında uykudan uyandıran ısırdığı bölgeyi dayanılmaz bir kaşıntıya sebep olan sivrisinekler pek çok kişiye yaz aylarında kabus olarak bilinmektedir. Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını geçiren bitkisel yöntemler vardır. Peki, sivrisinek ısırmaması için ne yapılabilir?

SİVRİSİNEK ISIRMAMASI İÇİN NE YAPILIR?

1.Su Dolu Kapları Evinizden Uzak Tutun

Gözünüz gibi baktığınız çiçeği sulamak için balkonunuza bir kova dolusu su ya da küçük dostlarımızın su ihtiyacını karşılamak için verandanıza su koyabilirsiniz. Çevrenizdeki yaşama değer verdiğiniz için sizi tebrik ediyor ama çevrenize sivrisinek gelmemesi için küçük bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Su dolu kaplarınızı mümkün olduğunca yaşadığınız yerden uzak bir yere koymayı tercih etmelisiniz. Çünkü sivrisinekler, küçük bir su birikintisinde bile yaklaşık 14 günde üreyebilir. Sivrisinekleri olabildiğince uzağınızda tutmak için üremelerine fırsat veren su dolu kovaları, yaşam alanınızdan uzak bir yere taşıyabilir ya da özellikle mutfağınızda su dolu kaplar bırakmamaya özen gösterebilirsiniz.

2.Giysi Seçiminizi Sivrisinekleri Uzak Tutacak Şekilde Yapın

Kış ve sonbaharın kahverengi ya da grimsi renklerinden sıyrılıp canlı renklere kavuşmayı kim istemez ki? Ancak sivrisineklerden korunmak için daha pastel renklerle yaz aylarını geçirmek çok daha uygun. Sinekler ve böcekler mavi ya da kırmızı gibi koyu ve canlı renklere ilgi duyarlar. Bu nedenle özellikle açık havada açık renk kıyafetler giyebilirsiniz. Sineklerin yoğun olduğu bir bölgeye gidecekseniz ince pamuklu ve uzun kollu bluz ve keten pantolon giymeyi tercih edebilirsiniz.

3.Kokulu çiçekler ile sivrisineklerden korunun

Çiçeklerin aromatik kokularını seviyorsanız, sivrisineklerden korunma için keyif duyacağınız bir yol izleyebilirsiniz. Evinizin çevresine aromatik kokuya sahip bitkilerden oluşan sivrisinek kovucu ve göz alıcı bir set oluşturabilirsiniz. Lavanta, limon otu, kadife çiçeği, biberiye ve fesleğen gibi bitkiler sineklerin sevmediği ve uzak durduğu kokular yayarlar. Sivrisineklerin ısırmaması için doğal yöntemler tercih ederek sağlığınızı korurken aynı zamanda bahçenize kelebek, arı ve uğur böceği de çekerek canlı florasını çeşitlendirebilirsiniz.

4.Tatil Filtrelerinize Bir Yenisini Ekleyebilirsiniz

Yaz boyunca hava almaya ihtiyaç duyulduğu için camlar hep açık tutulur. Bu da sineklere bir davet gibidir. Evinizde bulduğunuz sineklik gibi çözümlerin yolculuk yapacağınız yerlerde de bulunmasına özen gösterebilirsiniz. Özellikle butik bir otel tercih edecekseniz kapı ve pencerelerinde sineklik yani tor bulunmasına özen gösterebilirsiniz. Kalacağınız odanın havalandırmasının bulunmasına ve yatağınızın üzerinde cibinlik olması da sivrisinek ısırıklarına karşı korunmanıza yardımcı olur.

5.Doğal Yöntemlerden Faydalanın

Sinek kovucu spreyler vücuda zararı bulunan bir kimyasal madde içerebilmektedir. Sivrisineklere çözüm olarak evde hazırlayacağınız karışımlar sağlığınızı etkilemeden sivrisineklerden kurtulmanıza yardımcı olur. ¼ su bardağı suya birkaç damla lavanta ya da nane yağı damlatarak teninize sıkabilirsiniz. Evinizin içinden sivrisinekleri uzaklaştırmak için ise birkaç noktaya çay ağacı yağı damlatabilirsiniz. Eğer bahçede oturuyorsanız kuru kahvenin altına mum gibi bir ateş kaynağı koyarak kavrulmasını ve etrafa kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bebeğinizi sinek ısırıklarından korumak için bir limonu yarıya keserek ve içine karanfiller batırarak uyuduğu odaya bırakabilirsiniz.

6.Doğal yöntemlerle sivri sineklerden kurtulmak

Sivrisineklerin Aktif Olmadığı Zamanlarda Açık Havaya Çıkmayı Tercih Edin

İnsanlar gibi sivrisineklerin de beslenmeyi tercih ettiği saat dilimleri olduğunu biliyor muydunuz? Günün en güzel saatleri yani gündoğumu ve gün batımının yaprak kıpırdamayan saatleri sivrisineklerin beslenme zamanları. Yapılan araştırmalar sivrisineklerin akşam karanlığı ve şafakta, rüzgârsız havalarda beslenmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstererek birkaç sinek ısırığından daha kurtulabilirsiniz.

7.Karbondioksit Üretimine Dikkat Edin

Sinekler karbondioksit yayılımını yaklaşık 50 metre öteden alabilirler. Vücudunuzun karbondioksit ürettiği durumlara dikkat ederek sivrisineklere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Kalp atış hızınız arttığında, alkollü içecek tükettiğinizde ya da baharatlı yiyecek yediğiniz zamanlarda vücudunuz, daha fazla karbondioksit üretir. Bu sebeple spor yapacağınız zaman sivrisinek ısırıklarından sizi koruyabilecek giysiler giymeniz faydalı olabilir. Karbondioksit üretimini artıran yiyecek ve içecekleri ise dış mekanda tüketmemeniz sivrisineklerden kurtulmanıza yardım edebilir.

8.Parfümlü Ürünler Kullanmayı Tercih Etmeyin

Yaz geldiği zaman daha şeker kokulu ya da çiçekli parfüm ve kremler mi tercih ediyorsunuz? Parfümün mevsime göre değişen kokusunun ferahlatıcı bir etki yarattığının farkındayız. Ancak çok sinek bulunan bir bölgeye seyahat edecekseniz ya da bu yazı göl kenarındaki yazlığınızda geçirmeyi planlıyorsanız kokusuz bakım ürünleri kullanmaya özen göstermelisiniz. Çünkü parfüm içeren vücut losyonu ve sabun gibi kişisel bakım ürünleri sivrisinekleri kendisine çeker.

Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?

Diş Macunu: Diş macunu sivrisinek ısırığına birebir olan ve kaşıntıyı anında geçiren başlıca tedavi seçeneklerinden biridir. Diş macunu bölgeyi uyuşturur ve kaşıntı ile birlikte sızıyı da almaktadır. Eğer sivrisinek ısırığından şikayetçiyseniz kaşıntıyı geçirmek için siz de diş macunu sürebilir anında kaşıntıyı geçirebilirsiniz.

Çay Poşeti: Çay poşeti de sivrisinek ısırığına ve kaşıntısına son derecede iyi gelen bir doğal yöntemdir. Sivrisinek ısırdığı bölgeye çay poşetini koyun ardından bu şekilde yarım saat kadar bekleyin. Yarım saat kadar bekledikten sonra çay poşeti tüm kaşıntıyı alacak ve cildinizi de onaracaktır. Ayrıca sivrisinek ısırığından kaynaklı olan kızarıklığı da geçirmektedir. Çay poşeti yöntemini her sivrisinek ısırığında kullanabilirsiniz.

Aloe Vera: Aloe vera sivrisinek kaşıntısında ve ısırığında da imdadınıza yetişmektedir. Aloe vera jeli cilde oldukça iyi gelmekte ve bundan kaynaklı olan tüm kaşıntıyı ortadan kaldırmaktadır. Eğer siz de sivrisinek ısırığından şikayetçi iseniz mutlaka aloe vera jelini kullanmalısınız. Aloe vera jeli son derecede faydalı ve cildi oldukça besleyici olan bir jeldir.

Limon Suyu: Limon suyu da sivrisinek ısırığına birebir olarak bilinmektedir. Sivrisinek ısırdığında ve kaşıntının başladığı sırada limon suyunu bir bardağa sıkın. Ardından kaşıntı olan bölgeye bir miktar limon suyu sürün. Limon suyunu dilerseniz pamuk yardımı ile de sürebilirsiniz. Böylelikle tüm kaşıntıyı alacak ve sivrisinek ısırığından eser bırakmayacaktır.

Fesleğen : Sivrisinek ısırığı için bilinen en doğal yöntemlerden biri olan fesleğen son derecede faydalı olan bir bitkidir. Fesleğen yaprağını sivrisinek ısırığına sürebilirsiniz. Bu şekilde kaşıntı ve kızarıklık da ortadan kısa süre içerisinde kalkacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Gece boyunca sivrisinek ısırıklarından da fesleğen bitkisi ile birlikte kurtulabilirsiniz.

Sarımsak : Her derde deva olan sarımsak sivrisinek ısırığına da birebir olarak bilinmektedir. Sarımsağı kıyılmış bir şekilde püre haline getirin. Ardından sarımsağın iç kısmını sivrisineğin ısırdığı bölgeye sürün. Bu bölge ilk başlarda biraz sızlayacak fakat 5 dakika içerisinde tüm sivrisinek ısırığı tamamen kaybolacaktır. Sarımsak aynı zamanda tam bir bakteri sökücüdür. Bu bölgede yer alan tüm bakterileri de söker ve sivrisinek ısırığına karşı oldukça etkili bir çözüm olmuş olur.







