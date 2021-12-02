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SMA taraması kimler için zorunlu olacak? Kimlere SMA taraması yapılacak?

SMA hastalığı ülkemizde yakın dönemde gündeme gelen hastalıklardan biri. SMA tedavilerinin pahalı olması ile gündeme gelen hastalık sonrası konu değerlendirilmeye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Koca SMA taramasının zorunlu olacağının bilgisini verdi. Vatandaşlar "SMA taraması kimlere yapılacak? Kimler SMA taraması yaptırması zorunlu? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. Peki, SMA testi kimlere zorunlu olacak? Kimler SMA tarama testi yaptıracak? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SMA taraması kimler için zorunlu olacak? Kimlere SMA taraması yapılacak?
sma

SMA hastalığı SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada SMA tarama testinin zorunlu olacağını açıkladı. Peki, SMA tarama testi kimlere yapılacak? SMA testi kimler için zorunlu olacak?

SMA TARAMA TESTİ KİMLERE ZORUNLU OLACAK?

SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alındı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, basın açıklaması gerçekleştirdi. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Sonucu kanıtlanmış bilimsel verilere göre hareket ediyoruz. Ne yazık ki bu hastalığın her döneminde etkili olan bir tedavi mevcut değil. SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz.

Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek."

Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının sonuçlarını şu şekilde açıkladı:

"Spinal Musküler Atrofi hastalığının farklı tipleri için hastalığı modifiye eden tedavi seçenekleri mevcuttur. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. 2017 yılından itibaren SMA Tip1, 2019'dan itibaren ise SMA Tip-2 ve Tip-3 hastalarda tedavi uygulanmaktadır. Nursinersen, risdiplam ve gen replasman tedavisi seçeneklerinin tamamı SMA Tip-1 hastalarında hastalığın ilk üç ayı içinde kullanıldığında benzer etkinlik gösterdiği bilimsel olarak ve gerçek hayat verileri ile ortaya konmuştur. Bu tedavilerin erken dönemde bir birlerine üstünlükleri gösterilmemiştir. Sözünü ettiğim Nursinersen etkin maddeli ilacımız,tedavi rehberinde tanımlı tüm hastalarımız için kullanılmaya devam edecektir. Bu ilacı kullanan hastalar için 'tedavi almaya uygunluk' kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır. Tedaviye erişim için standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir. Yapılacak yeni doğan taraması ile tespit edilen hastalar için uygun tedaviye derhal, en erken dönemde başlanacaktır. Yeni doğan tarama programı ile birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda alt yapı çalışmaları son derece özverili şekilde sürdürülmektedir. En kısa sürede sağlık sistemine entegre edilecektir."

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