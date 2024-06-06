Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Faslı olan Amrabat profesyonel bir futbolcudur. İlk olarak Hollanda'nın Utrecht takımında profesyonel kariyerine başladı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında İtalyan Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Güçlü fiziksel özelliklere sahip olan Amrabat, top sürme becerisi, pas yeteneği ve savunmaya katkı yapabilme özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca milli takım düzeyinde de Fas Milli Takımı formasını giymektedir. Özellikle orta sahada etkili performanslarıyla tanınmakta ve birçok kulübün dikkatini çekmektedir.