Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 tarihinde doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Sofyan Amrabat, Premier League takımlarından Manchester United'ta forma giymektedir.
Sofyan Amrabat kimdir, nereli kaç yaşında?
Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Faslı olan Amrabat profesyonel bir futbolcudur. İlk olarak Hollanda'nın Utrecht takımında profesyonel kariyerine başladı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında İtalyan Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Güçlü fiziksel özelliklere sahip olan Amrabat, top sürme becerisi, pas yeteneği ve savunmaya katkı yapabilme özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca milli takım düzeyinde de Fas Milli Takımı formasını giymektedir. Özellikle orta sahada etkili performanslarıyla tanınmakta ve birçok kulübün dikkatini çekmektedir.
Sofyan Amrabat futbol kariyeri
Sofyan Amrabat, Hollanda doğumlu Faslı millî bir futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. İşte kariyeri hakkında bazı bilgiler:
Doğum Tarihi : 21 Ağustos 1996
Doğum Yeri : Huizen, Hollanda
Boyu : 1,83 m (6 ft 0 in)
Mevkii : Orta saha
Sofyan Amrabat Kulüp Kariyeri:
Amrabat, futbol kariyerine Utrecht altyapısında başladı.
2014 yılında Utrecht'te profesyonel debutunu yaptıktan sonra Feyenoord ve Club Brugge gibi kulüplerde oynadı.
İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralanan Amrabat, buradan Fiorentina'ya transfer oldu.
2023'te Manchester United'a kiralık olarak geçiş yaptı.
Sofyan Amrabat Millî Takım Kariyeri:
Sofyan Amrabat, Fas Millî Takımı'nda da forma giymektedir.
56 uluslararası maç yapmış ve gol atmamıştır.
Premier League 23/24 sezonunda Manchester United formasıyla 35 muhtemel maçta oynamış, 21 gol atmış ve asist kaydetmemiştir.