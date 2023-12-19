Kazaya karışan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili son gelişmeler ilişkin Adalart Bakanı Yılmaz Tunç: " Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır." açıklamasında bulundu.