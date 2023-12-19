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Somali liderinin oğlunun karıştığı kazaya ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: "Hep beraber adli tıp raporunu bekleyelim"

Somali Cumhurbaşkanın Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Göçer hayatını kaybetmişti. Adli tıp raporu çıktı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin son durum...

12:29 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp raporu gündemde... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Somali liderinin oğlunun karıştığı trafik kazasında son durum

Kazaya karışan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili son gelişmeler ilişkin Adalart Bakanı Yılmaz Tunç: " Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır." açıklamasında bulundu.





#somali
#somali cumhurbaşkanı
#adalet bakanı
#Mohammed Hassan Shekh Mohamud
#Muhammed Hasan Şeyh Mahmud
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