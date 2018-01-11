Sömestr (15 tatil) tatilinde neler yapılır, nelere gidilir? sorularının yanıtı haberimizde. İstanbul'daki çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları çocuklara sömestirde unutulmaz bir tatil yaşatacak.

Miniatürk, Koç Müzesi, Oyuncak Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Çikolata Müzesi çocuklara müze kültürünü aşılarken, İstanbul Akvaryum, Darıca Hayvanat Bahçesi, Kelebek Çiftliği, Snowpark, Forestanbul ise doğa ile iç içe olma, canlıları daha yakından tanıma imkanı sağlayacak. Çocuklar, Vialand, Jurassic Land, Legoland, KidZania, Minopolis Şehri'nde ise eğlenceye doyacak.

Karneleri almaya sayılı günler kaldı. Takvim 19 Ocak'ı gösterdiğinde eğitim çağındaki çocuklar, iki hafta sürecek sömestirin başlamasının mutluluğunu yaşayacak. Öğrenciler, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk yarısını tamamlamanın verdiği huzurla tatili hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirmenin arayışı içine girecek.

İstanbul'daki birbirinden eğlenceli müzeler, lunapark, oyun alanları yarı yıl tatilinde il dışına çıkmayacak öğrencilerin adresi olacak.

SÖMESTR (15 TATİL) TATİLİNDE NELER YAPILIR, NELERE GİDİLİR?

Sömestir tatilinde İstanbul'da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri etkinlik merkezleri şöyle:

- Topkapı Sarayı

Kutsal emanetlerinde bulunduğu ve Osmanlı tarihinin en büyük simgelerinden olan ve tarihin tümünü içinde barındırındıran Topkapı Sarayı 15 tatilde öğrencileri bekliyor.

- Miniatürk

Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak.

Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.

- Rahmi M. Koç Müzesi

Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Müzede, Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunuyor.

Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objeleri ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

- İstanbul Oyuncak Müzesi

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor.

Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.

Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise sanayi devrimi oyuncakların diliyle anlatılıyor.

Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestir tatilinde görülmeye değer yerler arasında.

- Barış Manço Müzesi

Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Barış Manço'nun balmumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor.

Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.

- Uçurtma Müzesi

Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan ve bugün itibarıyla 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla ürünlük (uçurtma, yayınlar, malzemeler ve çeşitli objelerden oluşan) koleksiyonuyla Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri.

Aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği "Uçurtma Okulu" ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi"ni de içinde barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.

- Çikolata Müzesi

Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor.

Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserlerini, dünya sanatının başyapıtlarını, masal kahramanlarını, ünlü efsaneleri, şelaleleri yer alıyor.

Müzenin ana salonunda, gerçek boyutlu çikolata ev, Nuh'un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tablolar bulunuyor.

İstanbul Salonu'nda Galata Kulesi'nden Sultan Ahmet Camisi'ne, Kız Kulesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve İstanbul'u temsil eden birçok tarihi yapıtlara, Medeniyetler Salonu'nda ise dünya tarihinde yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı devlet ve milletlerini sembolize eden tablolar ile geçmişe çikolata tadında yolculuk yapmak mümkün.

Sanatçılar Salonu'nda aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu, dünya sanatına yön veren sanatçılardan, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor.

Türk Büyükleri Salonu'nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önderin çikolatadan büstleri yer alıyor.

- İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Gülhane Parkı içerisinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor.

Müze, toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye'de ilk. Astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin bulunduğu müzede, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm yer alıyor.

- Madame Tussauds

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor.

Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının balmumu heykellerini görmek mümkün.

Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.

- Doğa ve canlılarla iç içe bir tatil

Çocuklar için yarıyıl tatilini değerlendirebilecekleri bir başka seçenek ise doğa ve canlılarla vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları.

Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilecek.

Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri çocukların İstanbul Akvaryum'da ilgisini çekecek canlılar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Darıca Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya, farlı türlerde kuşlardan sürüngenlere kadar çok sayıda canlıyı görme imkanı bulacak.

Beykoz'un Zerzevatçı köyündeki Kelebek Çiftliği'nde ise doğanın rengarenk ve narin üyelerini gözlemlemek mümkün. 450 kelebeğin barındığı çiftlikte, kelebeğin yumurta, tırtıl, pupa ve erişkinlik dönemlerinin her biri gözlemlenebiliyor.

Güney Amerika ve Asya ülkelerinden gelen tropik türlerin bulunduğu seradaki türler arasında en dikkati çeken ise ''Baykuş Kelebeği''.

Bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel hocalardan ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.

Macera parkı Forestanbul, aileleriyle birlikte heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.

- Oyuncakların dünyasına yolculuk

Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan Vialand, masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları, yarıyıl tatilinde de bekliyor.

Girişinde büyük bir şatonun yer aldığı Vialand, "Oyun Dünyası", "Efsaneler Dünyası" ve "Macera Dünyası" bölümlerinden oluşuyor.

"Macera Dünyası" bölümünde, Adalet Kulesi (Tower Ride), Çılgın Nehir (Rafting Ride), Viking (Splash Coaster), Jetski, King Kong, 360, Maceraperest (Family Coaster), Nefeskesen (Roller Coaster), Hayal Perdesi gibi 50’den fazla ünite yer alıyor.

Ahşap evleri, cumbalarıyla "Bir Zamanlar İstanbul Sokağı" eski İstanbul mahalle hayatını ve kültürünü yaşatıyor.

Açık hava oyun parkı ise çocukların keyifli anlar geçireceği Minik Kaşifler, Atlıkarınca, Hayal Makinesi, Küçük Madenciler, Neşeli Çiftlik, Uçan Çocuklar, Mini Kule, Çarpışan Arabalar, Kahraman İtfaiyeciler, Minik Yarışçılar ünitelerinden oluşuyor.

Eğitimle eğlenceyi birleştiren konseptini Türkiye ile tanıştıran Jurassic Land, sadece görsel bir şölen yaratmakla kalmıyor, küçük büyük herkesin ilgisini çekiyor.

Deneyimli rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turlarda tüm ziyaretçiler efsanevi dinozorları hem yakından tanıyor hem de dönem hakkında bilgi sahibi oluyor.

Milyonlarca yıl öncesine ait dinozor yumurtaları, iskeletleri, rölyefleri ve hareketli görsellerinin sergilendiği müzede birbirinden ilginç deneyimler yaşanıyor. Jurassic Land yolculuğunun en dikkati çekici bölümlerinden biri, bilim merkezi ve laboratuvar. Kuluçka sürecinden itibaren gerçekleştirilen dinozor araştırmalarının tümü kuluçka ünitesinde yapılıyor.

Kuluçka ünitesinden sonraki durak yenidoğan ve veterinerlik bölümü. Bu bölümlerde tedavi görmekte olan dinozorlar ve tedavi ayrıntıları ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Uysal dinozorlar ile vahşi dinozorların türlerinin yer aldığı iki bölümdeki tur, ziyaretçilerini geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor.

- Legoland, çocukların yaratıcılığını geliştiriyor

Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri.

Eğlence ve rengarenk lego parçaları ile dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'un ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.

Çocukların ülkesi KidZania'da, çocuklar, birlikte doya doya eğlenirken yeni şeyler öğreniyor. KidZania'da, 4 -14 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden eğlenceli 65 aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı buluyor.

Çocuklar burada 100'den fazla mesleği deneyimleyerek, seçim yapma özgürlüğünü elde ediyor, yaratıcılıklarını kullanıyor.

Sokakları, binaları olan ve çocuklar tarafından yönetilen Minopolis Şehri'ne ise çocuklar, gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor.

Çocuklar daha sonra check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantlarını bileklerine takıyor. Çocuklar bu şehirde çalışıyor, para kazanıyor, ister harcıyor ister biriktiriyor.

Kırktan fazla meslek ünitesinden istediklerini seçen çocuklar, üniformasını giyiyor, işinin başına geçiyor. Doktor olduysa hasta tedavi ediyor, itfaiyeciyse yangın söndürüyor, pilotsa uçak kullanıyor. Yaptığı tüm işlerin karşılığında da maaşını kazanıyor. Kısacası çocuklar bu şehirde büyüklerin dünyasını deneyimliyor, yaşamın ekonomik dengesini kavrıyor. Küçük meslektaşlarıyla birlikte çalışırken eğleniyor, eğlenirken tüm hayatı öğreniyor.