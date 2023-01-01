20 Ocak Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak. Geçtiğimiz yıllarda pandemi koşulları dolayısıyla karnelerini fiziki olarak almakta zorluk çeken öğrenciler, bu yıl karnelerine direkt olarak ulaşabilecek. Peki, karneler yarın saat kaçta dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında verilirken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler dönem boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak alacağı karneler karnenin ardında 15 günlük tatile çıkacak.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Karne günü yoklama alıp almama inisiyatifi sınıf öğretmeninde bulunmaktadır. Genellikle sınıf ortamında bulunulması dolayısıyla karne günü yoklama ortamı oluşmakta ancak yoklama alınmama tercihi de bulunmaktadır.







