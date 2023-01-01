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Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
Birinci dönemin son günlerine girilmesiyle karne günü tarihi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceği merak kazandı. İşte MEB takvimi ile 2022-2023 1. dönem karnelerin verileceği gün ile ilgili detaylar...
14:58 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Karne günü

Karne günü

20 Ocak Cuma günü öğrenciler karnelerini alacak. Geçtiğimiz yıllarda pandemi koşulları dolayısıyla karnelerini fiziki olarak almakta zorluk çeken öğrenciler, bu yıl karnelerine direkt olarak ulaşabilecek. Peki, karneler yarın saat kaçta dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında verilirken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler dönem boyunca derslerinde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak alacağı karneler karnenin ardında 15 günlük tatile çıkacak.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Karne günü yoklama alıp almama inisiyatifi sınıf öğretmeninde bulunmaktadır. Genellikle sınıf ortamında bulunulması dolayısıyla karne günü yoklama ortamı oluşmakta ancak yoklama alınmama tercihi de bulunmaktadır.



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#sömestr
1 saat önce
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Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
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