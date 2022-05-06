Suriyeliler için çok yönlü bir dönüş süreci: 8 aşamalı plan

AFAD koordinasyonunda gönüllü dönüşü teşvik edecek projeler desteklenerek Türkiye'deki sığınmacı olan Suriyeliler için çok yönlü bir dönüş süreci başlatılacak. İşte, bu sürecin detayları...

BÖLGEDE KALICI KONUT, SAĞLIK VE EĞİTİMDE ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞECEK

Yurt dışı ve yurt içinden hayır kurumu ve STK’ların desteğiyle bölgede kalıcı konut, altyapı ve üstyapı, sağlık ve eğitim alanlarında çok yönlü çalışmalar yapılacak. Erdoğan, birçok liderle temasında mülteci krizinin çözümünde bölgeye kalıcı konut yapılmasını önermiş, herkesi buna destek vermeye çağırmıştı. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Rasulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede kalıcı konutlar inşa edilecek. Bu konutlar alçak katlı olacak şekilde yapılacak.

TARIMSAL STRATEJİ GELİŞTİRİLECEK

Bölgedeki okul ve hastanelerin kapasitesi genişletilecek. Hasar görenlerin tadilatı yapılacak. Enerji ve su gibi temel gereksinimleri karşılayacak yatırımların yanı sıra bölgede iş dünyası ve dünyadan gelecek destekle iş imkanı da oluşturulacak. Atıl araziler Türkiye’den gönüllü dönen Suriyelilerle ekonomiye kazandırılacak. Yerel meclislerin tarım ofisleriyle birlikte tarımsal strateji geliştirilecek. Kendi kendine yeter duruma gelen bölge halkı iş imkanına kavuşacak.

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"2-3 MİLYON SURİYELİ DÖNEBİLİR"

Proje şartlarının oluşmasıyla ilk etapta 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi planlanıyor. Türkiye’den El-Bab’a dönen Meclis Üyesi Abdelhamid El-Zahir şunları dile getirdi: “Hayatım normale döndü. Türkiye sayesinde güvenli bir ortamda, ailemle kendi toprağımda yaşıyorum. Çocuklarım okullarına devam ediyor. Hayata geçirilecek projeyle 1 milyon değil, 2-3 milyon Suriyeli dönebilir. Türkiye’ye minnettarız. Bu proje sayesinde Suriye halkının vatan hasreti sona erecek.”

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER 8 AŞAMALI BİR PLAN İLE YAPILACAK

1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.

Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak. 2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.

Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak. 3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.

AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak. 4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, yeni istihdam imkanları sağlanacak.

Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, yeni istihdam imkanları sağlanacak. 5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek. 6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak. 7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek. 8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.