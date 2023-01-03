Özgün 6 Aylık TEFE- TÜFE enflasyon rakamı açıklandı Zam tablosu netleşti
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6 Aylık TEFE- TÜFE enflasyon rakamı açıklandı! Zam tablosu netleşti

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamı açıklaması ile 6 aylık enflasyon rakamı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin gözü açıklanacak olan enflasyon verisine çevrilmişti. Açıklanan beş aylık enflasyon farkı 15,11 olarak açıkanırken gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Peki Memur 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? İşte Aralık ayı TÜİK enflasyon açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI: TÜİK 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? TÜİK Aralık ayı açıklaması!
6 aylık enflasyon rakamı

Son dakika haberi: Enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Zam oranları için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Peki aralık enflasyonu ne kadar? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde saat 10.00'da açıklandı.

SON DAKİKA: TÜİK ENFLASYON AÇIKLAMASI

TÜİK: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık d,27, aylık %1,18 oldu

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı! İşte yıllık enflasyon oranı
ÖZGÜN
Son dakika: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı! İşte yıllık enflasyon oranı
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