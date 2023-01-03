6 Aylık TEFE- TÜFE enflasyon rakamı açıklandı! Zam tablosu netleşti

Son dakika haberi: Enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Zam oranları için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Peki aralık enflasyonu ne kadar? 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde saat 10.00'da açıklandı.

SON DAKİKA: TÜİK ENFLASYON AÇIKLAMASI

TÜİK: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık d,27, aylık %1,18 oldu

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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