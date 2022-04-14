Son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? En çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları. Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alımı yapacak. Başvurular geçtiğimiz mart ayı itibariyle alındı. Kurum tarafından yapılan açıklamada uygulamalı sınava girmeye hak kazananların açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili sonuç tarihi ve tüm detaylar...

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