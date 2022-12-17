Son dakika Ağrı haberleri: Ağrı’da 5 trafik kazası: 5 yaralı

Ağrı’da etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde sis ve yollarda gizli buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeni ile 5 ayrı trafik kazası meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kentte etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde sis ve yollarda gizli buzlanmaya neden oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler güçlükle ilerlerken, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı yolu ile Erzurum caddesi üzerinde oluşan gizli buzlanma nedeni ile bir ambulansında karıştığı toplam 5 ayrı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralanırken, yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyardı.

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