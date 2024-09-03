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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde kaç oldu? 2024 TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları

Enflasyon rakamlarının açıklanması için geri sayım sürerken, ağustos ayı enflasyon rakamları gündeme geldi. Gözler TÜİK tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrilmişken son dakika açıklaması geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Ağustos'ta enflasyon aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 oldu. İşte detaylar...

10:19 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:20 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Enflasyon rakamları
Enflasyon rakamları

TÜİK ağustos ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 arttı. Enflasyon böylece ağustosta baz etkisiyle gerilemiş oldu.

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da belli oldu.

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ağustos ayına ilişkin ortalama beklentisi, Reuters ve AA Finans anketlerinde aylık yüzde 2,64, yıllık yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece enflasyon beklentilerin bir miktar altında gerçekleşmiş oldu.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.



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