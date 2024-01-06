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Cumhurbaşkanı Erdoğan "sürpriz isim" demişti! AK Parti'nin 2024 yerel seçimleri için 28 kilit adayı yarın belli olacak... İBB adayı kim olacak?

AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerin adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler sonra Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti İBB adayı başta olmak üzere 27 ilin Belediye Başkanı adaylarını açıklayacak. İstanbul'da adaylık için konuşulan isimlerden biri Murat Kurum. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak, belli oldu mu? Murat Kurum mu? AK Parti Belediye Başkanı aday listesi ile ilgili detaylar haberimizde.

21:51 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ak Parti

AK Parti'de gözler İstanbul adayına çevrildi. Yarın 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylar açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak. Başkan Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" diyerek "Adayımızı Pazar günü duyacaksınız" açıklamasının ardından konuya ilişkin bir değerlendirme de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.

AK PARTİ İBB ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti'nin İBB adayının kim olacağı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna ilan edilecek. Kulislerde Murat Kurum ismi ağır basıyor.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY LİSTESİ

Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Seçim maratonunun başlamasıyla özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak ediliyor. AK Parti 28 belediye başkanı adayını yarın açıklayacak. Açıklanan kesin listeyi haberimizde ekleyeceğiz.




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AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı belli oldu