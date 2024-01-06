AK Parti'de gözler İstanbul adayına çevrildi. Yarın 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylar açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak. Başkan Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" diyerek "Adayımızı Pazar günü duyacaksınız" açıklamasının ardından konuya ilişkin bir değerlendirme de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.
AK PARTİ İBB ADAYI BELLİ OLDU MU?
AK Parti'nin İBB adayının kim olacağı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna ilan edilecek. Kulislerde Murat Kurum ismi ağır basıyor.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY LİSTESİ
Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Seçim maratonunun başlamasıyla özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak ediliyor. AK Parti 28 belediye başkanı adayını yarın açıklayacak. Açıklanan kesin listeyi haberimizde ekleyeceğiz.