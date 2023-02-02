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Ankara’da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun öndeki yolcu minibüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişinin yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildiği, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. İşte detaylar.

17:36 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Son dakika Ankara haberleri

Son dakika Ankara haberleri

Ankara Ankara Bulvarı Çubuk istikameti Esenboğa mevkiinde kamyon ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

KAMYON İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Kaza, Ankara Bulvarı Çubuk istikameti Esenboğa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü Osman Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 VZ 256 plakalı kamyon, Veysel Ç. idaresindeki 06 CDV 17 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişinin yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildiği, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.



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#Ankara Bulvarı
#Esenboğa
20 dakika önce
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Ankara’da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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