Kaza, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis aracı ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan tır şarampole düşerken, servis aracı da yan yatarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.