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Yağış sonrası kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis midibüsü ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı. İşte detaylar.

11:50 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Denizli haberleri

Denizli haberleri

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde zincirleme kaza meydana geldi. Yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis aracı ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

2 TIR, 1 KAMYON, 1 SERVİS ARACI VE 1 HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 tır, 1 kamyon, 1 servis aracı ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan tır şarampole düşerken, servis aracı da yan yatarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı.

Maddi hasarın oluştuğu araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından uzun süre kapalı kalan yollar tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Denizli
#Buldan
#kaza
#tır
#otomobil
1 saat önce
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