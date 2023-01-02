Özgün Aralık ayı enflasyon rakamı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK açıklamasında
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Aralık ayı enflasyon rakamı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK açıklamasında!

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Emekliler ve memurlar, 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte yeni maaşlarını öğrenecekler. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 2022'nin son enflasyon rakamı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyeceğinden kritik öneme sahip. Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? - Aralık ayı enflasyon oranı hangi gün, saat kaçta belli olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA| ARALIK AYI ENFLASYON ORANI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamı yüzde kaç oldu, açıklandı mı?
Aralık enflasyon rakamı

Enflasyon oran ile yeni memur ve emekli maaşları belli olacak. bu sebeple enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, aralık ayı enflasyon rakamları beklentisi ne soruları sıklıkla yanıt arıyor. Geçtiğimiz ayın rakamları aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Salı günü, saat 10.00'da açıklayacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi.

TÜİK 2022 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ VE BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış göstermişti.

MERKEZ BANKASI KATILIMCI ANKETİ

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

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