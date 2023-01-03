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Son dakika: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı! İşte yıllık enflasyon oranı

Aralık ayı enflasyon oranı son dakika açıklaması ile belli oldu. Emekliler ve memurlar, 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte yeni maaşları da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 2022'nin son enflasyon rakamı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyeceğinden kritik öneme sahipti. Aralık ayı enflasyon rakamı ile yıllık enflasyon oranı belirlendi. Peki, Aralık enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte TÜİK yıllık enflasyon oranı açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA| ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASI: TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamı yüzde kaç oldu?
Aralık enflasyon rakamı

Enflasyon oran ile yeni memur ve emekli maaşları belli olacak. bu sebeple enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, aralık ayı enflasyon rakamları beklentisi ne soruları sıklıkla yanıt arıyor. Geçtiğimiz ayın rakamları aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜİK YILLIK ENFLASON ORANINI AÇIKLADI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık d,27, aylık %1,18 oldu.

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Salı günü, saat 10.00'da açıkladı.

KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

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