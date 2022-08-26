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UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları sonuçları 2022: Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri kim?

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakipleri belli olmasından sonra bu kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Başakşehir ve Sivasspor’un rakipleri merak ediliyordu. Başakşehir ve Sivasspor’un Avrupa Konferans Ligi’ne grup rakipleri netleşti. Peki Başakşehir’in Avrupa Konferans Ligi rakibi kim oldu, maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Başakşehir Avrupa Konferans Ligi maçlarını kiminle oynayacak, rakipleri kim oldu?
Avrupa Konferans ligi Başakşehir Sivasspor rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile yer aldı. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli olmasından sonra futbolseverler bu kez Avrupa Konferans Ligi Başakşehir ve Sivasspor’un rakiplerini merak eder oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları çekildi mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un mücadele edeceği gruplar belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un grup aşamasındaki rakipleri, çekilen kura ile belli oldu. Kura çekimini eski Fenerbahçeli milli futbolcu Volkan Demirel ile Çekyalı eski milli futbolcu Vladimir Smicer gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim?

Medipol Başakşehir A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS takımları ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor’un rakibi kim oldu?

Demir Grup Sivasspor ise G Grubu'nda Slavia Prag, Cluj ve Ballkani takımları ile rakip oldu.

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşamasında hangi takımlar yer alıyor?

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşamasında toplam 32 futbol takımı yer alıyor.

Kura çekimine katılan 32 takımdan 22'si Avrupa Konferans Ligi play-off'larının galibi oldu. Kalan 10 takım ise Avrupa Ligi play-off'larından geldi.

Elemeleri geçen takımlar, sezon başında belirlenen kulüp katsayısına göre her biri 8 takım içeren dört torbaya ayrılmış durumda.

UEFA Konferans Ligi hangi grupta kimler var?

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan 32 takımın yer aldığı gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

Başakşehir

Fiorentina

Hearts

RFS Riga

B Grubu

West Ham United

Steau Bükreş

Vaduz

Silkeborg

C Grubu

Villarreal

Be'er Sheva

Austria Wien

Lech Poznan

D Grubu

Partizan

Köln

Nice

E Grubu

AZ

Apollon

Vaduz

Dnipro

F Grubu

Gent

Molde

S. Rovers

Djurgardens

G Grubu

Slavia Prag

Cluj

Sivasspor

Balkani

H Grubu

Basel

Bratislava

Zalgiris

Pyunik

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup maçları ne zaman başlıyor?

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşaması 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Grup aşamasında toplam altı maç günü olacak ve son grup maç günü 3 Kasım 2022'ye denk gelecek.

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