Hatay Reyhanlı’dan İstanbul’a giden depremzede ailenin içinde bulunduğu minibüs, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarptı. Kazada, 1’i bebek 2’si çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı, ön koltukta oturan yolcu araç içinde sıkıştı. Ağır yaralanan yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarıldı. Öte yandan, minibüsün çarptığı tırın ise kazanın hemen ardından olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. İşte detaylar.