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Son dakika Bursa haberleri: Minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'da, zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüse TIR çarptı. Kazada yaralanan 2’si çocuk 8 kişiden Bahriye Kalender (64), Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Bursa haberleri: Minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Son dakika Bursa haberleri

Bursa'da, zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Konya Haberleri: Zincirileme trafik kazasında 14 yaralı
ÖZGÜN
Son Dakika Konya Haberleri: Zincirileme trafik kazasında 14 yaralı

TIR SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Ali İhsan P., ifadesi sonrası 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Bursa'da feci kaza: İkiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 13
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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi.
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Nilüfer ilçesinden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Musa Soylugan, yönetimindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Soyluganın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, ardından savrularak hareket halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü, sürücü de yola savruldu.
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Otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralanan sürücü Soylugan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan 11 Eylül Bulvarı, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Musa Soylugan’ın öğlen saatlerinde de aynı güzergah üzerinde otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.
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Bursa'da feci kaza: İkiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Musa Soylugan'ın (19) kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere ardından da halk otobüsüne çarptı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada Soylugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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