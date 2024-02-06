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Çağlayan Adliyesi'nde saldırı girişiminde bulunanların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. C Kapısı önündeki olayda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatılırken biri kadın biri erkek iki DHKP-C'li terörist ölü olarak ele geçirildi. İşte saldırıya ilişkin son durum ve edinilen son bilgiler...

13:00 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Çağlayan Adliyesi
Çağlayan Adliyesi

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişiminde 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini, 3'ü polis, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.


ADLİYE SALDIRINDA SON DURUM NE?

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - 4

Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - 5

DHKP/C ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırganların DHKP/C üyesi olduklarının tespit edildiğini duyuran Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



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#terör saldırısı
#DHKPC
39 dakika önce
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