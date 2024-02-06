İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişimi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişiminde 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini, 3'ü polis, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
ADLİYE SALDIRINDA SON DURUM NE?
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - 4
Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - 5
DHKP/C ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırganların DHKP/C üyesi olduklarının tespit edildiğini duyuran Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.
Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."