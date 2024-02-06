İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale…

ADLİYE SALDIRINDA SON DURUM NE?

ADLİYE SALDIRINDA SON DURUM NE?

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.