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Son dakika Çorum haberleri: Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Çorum - Osmancık karayolu Kırkdilim mevkiinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Devrilen hafriyat kamyonunun yolcu minibüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Çorum haberleri: Devrilen kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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Çorum’da, devrilen hafriyat kamyonunun yolcu minibüsüne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Çorum- Osmancık karayolu Kırkdilim mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, soruşturma sürüyor.

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