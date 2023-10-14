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Bolu'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi: AFAD ve Kandilli verilerine göre Bolu’da saat 17.07 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı vatandaşlara panik yaşattı. Depremi hisseden vatandaşlar Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" şeklinde soruların yanıtını araştırmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:37 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu’da saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Bolu’da ikamet eden birçok vatandaş ‘Bolu'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Bolu'da saat 17.07'de deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı veriye göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. Merkez üssü Bolu kent merkezine bağlı Bağışlar köyü olan depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Deprem, kentin tamamında ve çevre illerde de hissedildi. Kentte kısa süreli paniğe sebep olan depremde herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı belirtildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

14-10-2023 17:27:37 39.45 27.835 10.09 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir) 606293

14-10-2023 17:24:36 40.877 31.722 7.17 ML 2.0 Merkez (Bolu) 606292

14-10-2023 17:13:30 40.874 31.733 7 ML 0.7 Merkez (Bolu) 606291

14-10-2023 17:12:38 40.874 31.743 7 ML 0.8 Merkez (Bolu) 606289

14-10-2023 17:11:21 40.874 31.741 7 ML 1.6 Merkez (Bolu) 606288

14-10-2023 17:10:30 40.881 31.719 7 ML 1.2 Merkez (Bolu) 606290

14-10-2023 17:07:09 40.874 31.736 7.7 MW 4.5 Merkez (Bolu) 606286

14-10-2023 16:56:36 37.469 36.991 7 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606287

14-10-2023 16:14:26 36.235 26.57 57.69 ML 3.4 Ege Denizi - [93.73 km] Datça (Muğla) 606285

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.14 17:07:09 40.8708 31.7363 5.5 -.- 4.5 4.5 BAGISLAR-(BOLU) İlksel

2023.10.14 16:14:25 36.3680 26.5872 5.2 -.- 2.9 2.8 AKDENIZ İlksel

2023.10.14 15:53:36 38.4845 37.5008 5.9 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.14 15:28:20 38.2532 36.8293 9.4 -.- 2.1 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.14 15:02:10 38.1128 37.8013 5.0 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.14 14:49:53 39.4397 27.8145 20.0 -.- 1.6 -.- CINARLIDERE-(BALIKESIR) İlksel

2023.10.14 13:55:01 36.7602 33.8032 15.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.14 13:51:55 38.0875 37.1520 2.7 -.- 2.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.14 13:36:37 38.1458 36.6667 8.0 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.14 13:30:37 36.7438 33.7958 17.9 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.14 13:01:59 36.7615 33.7972 7.7 -.- 3.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.14 12:53:39 38.0412 37.3860 6.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.14 12:48:26 40.6887 32.2933 15.3 -.- 1.7 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel

2023.10.14 12:46:20 40.0392 26.9510 5.4 -.- 1.6 -.- KARLI-CAN (CANAKKALE) İlksel

2023.10.14 12:20:54 37.1495 27.8970 9.5 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.10.14 12:15:34 38.1007 37.7683 6.9 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.14 12:13:32 36.7842 36.4338 22.5 -.- 1.1 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.10.14 12:08:40 38.3472 27.1818 14.3 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.14 11:52:07 36.2720 33.7118 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.14 11:00:03 34.6728 24.2802 25.3 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel



#Bolu
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#AFAD deprem
#Kandilli Rasathanesi son depremler
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