Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş depremi hangi illerde yıkım oldu?

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

Kahramanmaraş’ta depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları; “Cumhurbaşkanımız depremin olduğu ilk andan itibaren olayı takip edip yönetmektedir. Cumhurbaşkanımız Ankara’ya intikal etmek üzere. Ekipler seferber olmuş durumda. Devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Kahramanmaraş'ta 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız can kaybımız var.

Hangi ilde kaç kişi depremde hayatını kaybetti?

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik.

Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Osmaniye'de 20 kaybımız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var.

Urfa'da 18 kaybımız var.

Antep'te 80 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da 10 kaybımız var.

Malatya'da 47 kaybımız var. Toplam itibarı ile 284 vefatımız var. 2323 yaralımız var."











