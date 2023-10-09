Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı zamlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Emekliye ikramiye verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi şu şekilde verdi: "Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık."

Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeliye verilecek ikramiye ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını da açıkladı. Erdoğan, "Kasımın ilk yarısı itibarıyla hesaplara yatacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söylemişi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.







