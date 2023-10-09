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Erdoğan emekli memur maaşı için ne dedi? Maaşlara ne kadar zam geldi?

Milyonlarca emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranını öğrenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında başladı. Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Emekliler böylelile yeni maaş zammını öğrenmiş olacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emekli zammı ne kadar?

18:09 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memur zammı için müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memur zammı için müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek. Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli memur maaşı için ne dedi?

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.


Emekli zammı son durum
Emekli zammı son durum

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.


#memur emekli maaş zammı
#emekli zammı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Erdoğan emekli memur maaşı için ne dedi? Maaşlara ne kadar zam geldi?