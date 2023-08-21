6 milyon emekli ve memurun merakla beklediği toplu sözleşme süreci sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı zammı için çarpıcı bir açıklama geldi. Erdoğan emekliye ek zam düzenlemesi için "İnşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarına ilişkin "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. Erdoğan, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile ilgili yaptığı açıklamada ise teşkilatın yetkilileri ile istişare edeceklerini belirterek " İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK 2024'TE TEKRAR ARTACAK!

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu.

Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU! 2024 OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı. Dolayasıyla emekliler için 9,49 oranındaki bu enflasyon ilk zam verisi olarak gerçekleşmiş oldu. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.







