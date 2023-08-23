Orman yangını
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinin Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasında saat 12.50 sularında anız yangını başladı.
ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANININGA SON DURUM!
Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide 12.50 sularında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, hızla büyüdü.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 8 arazöz, 3 su tankı sevk edildi. Büyüme eğiliminde olan yangına daha hızlı müdahale edilebilmesi için çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.