Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili son durum merak ediliyor. Çanakkale'de dün başlayan orman yangını hala sürüyor. Çanakkale'deki yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Çanakkale orman yangını son durum ne, söndürüldü mü, can kaybı var mı soruları yanıt arıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangındaki son durumu açıkladı. Peki, Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Hangi köyler tahliye edildi? İşte yangına ilişkin son durum...