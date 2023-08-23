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Eskişehir'de orman yangını! Yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Eskişehir'de son dakika orman yangını... Eskişehir’de anız yangınının ormana sıçramasıyla büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, ekipler tarafından söndürme çalışması başlatıldı. Peki, son durum ne? Eskişehir'deki orman yangını nerede, neden çıktı? Yangından etkilenen oldu mu? İşte ayrıntılar...

15:05 . 23/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Orman yangını

Orman yangını

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinin Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasında saat 12.50 sularında anız yangını başladı.

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANININGA SON DURUM!

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide 12.50 sularında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, hızla büyüdü.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 8 arazöz, 3 su tankı sevk edildi. Büyüme eğiliminde olan yangına daha hızlı müdahale edilebilmesi için çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.



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