Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen, gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit eden alevler sabah saatlerinde ormanlık alanda etkili oluyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 köyün tahliye edildiğini, vatandaşların ise KYK yurtlarına yerleştirildiği bilgisini paylaştı. Dumandan etkilenen 48 kişi tedavi altına alınırken yangının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanın etkilendiği belirtildi.

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM NE, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale'de 22 Ağustos Salı günü saat 11.30 sıralarında Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılırken bölgeye yakın yerleşim yerleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü. Yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapatıldı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI, CAN KAYBI VAR MI?

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını belirtti. Yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiğini, vatandaşların ise KYK yurtlarına yerleştirildiği bilgisini aktaran Yumaklı, yangının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu söyledi. Yangında 7 ev küle dönerken, dumandan etkilenen 48 kişi tedavi altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına ilişkin X'ten son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2.659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.

Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.

Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane - 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır."

METEOROLOJİ'DEN RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.







