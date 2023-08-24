|
Özgün

Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son Dakika Haberi: Eskişehir Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangınla ilgili son dakika açıklama yapıldı. Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

12:29 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.

ESKİŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

SAATLERCE MÜDAHALE EDİLDİ

Eskişehir’de pulluk makinesinin kıvılcımından çıkan ve 300 hektarlık alana sıçrayan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı. Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede bugün saat 13.00 sularında bir tarım arazisinde pulluk makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 200’ün üzerinde personel, arazözler ve su tankerleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı havadan destek verirken, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleri ile çalışmalara katıldı. Eskişehir’den de çok sayıda AFAD ve OBAK yangın söndürme gönüllüsü çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.Gece saatlerinde sonlandırılan havadan müdahale sabahın ilk ışığından itibaren yeniden başlamıştı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Yumaklı, "Eskişehir'de dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alevlerle cansiperane mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürler" ifadesini kullandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Taksirle Orman Yangınına Neden Olmak suçundan ise Mevlüt T. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



#ESKİŞEHİR
#Eskişehir yangın
#orman yanıgını
#Eskişehir orman yangını
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi!