Eskişehir
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale etti.
ESKİŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.
SAATLERCE MÜDAHALE EDİLDİ
Eskişehir’de pulluk makinesinin kıvılcımından çıkan ve 300 hektarlık alana sıçrayan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı. Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede bugün saat 13.00 sularında bir tarım arazisinde pulluk makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 200’ün üzerinde personel, arazözler ve su tankerleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı havadan destek verirken, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleri ile çalışmalara katıldı. Eskişehir’den de çok sayıda AFAD ve OBAK yangın söndürme gönüllüsü çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.Gece saatlerinde sonlandırılan havadan müdahale sabahın ilk ışığından itibaren yeniden başlamıştı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki yangına ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Yumaklı, "Eskişehir'de dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alevlerle cansiperane mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürler" ifadesini kullandı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Taksirle Orman Yangınına Neden Olmak suçundan ise Mevlüt T. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.