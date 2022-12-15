EYT bekleyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: EYT ocakta çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve asgari ücrete ilişkin konuştu.

EYT ne zaman çıkacak?

"EYT konusunun 2023’e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023’e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, EYT'ye ilişkin teknik sorunların çözüldüğünü ve altyapıyı oluşturduklarını açıkladı. Bakan Bilgin, "İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" ifadesini kullandı.

EYT'de borçlanma işe giriş tarihini etkiler mi?

Askerlik ve doğum borçlanması işe başlangıç tarihini geri çeker mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Star Haber’de konuşan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi.

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Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve patronların EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bilgin, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz” açıklamasında bulundu.

ÖZGÜN Askerlik borçlanması kimler yapabilir, EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?