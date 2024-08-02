Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık fiyatını belirledi. 2024 yılı Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları Temmuz ayının son haftası itibariyle merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı yüksek randımanlı fındığa kilogram başına verilecek ücreti belirledi. Peki, 2024 fındığın kilogram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 2024?
Tarım ve Orman Bakanlığı "Yüksek randımanlı fındığa kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verilecektir." açıklamasında bulundu.
Sakarya Ticaret Borsası'nda fındık fiyatları
Sakarya Ticaret Borsası'nda bugün, fındığın kilogramı ortalama 113,02 liradan satıldı. Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) işlem gören diğer tarım ürünlerinden bazılarının fiyatları da belli oldu.
Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınan verilere göre, işlem gören mısır dane ortalama 7,63 liradan, yemlik buğday ortalama 7,50 liradan, arpa ortalama 6,50 liradan, inek sütü ise ortalama 15,76 liradan satıldı.
2023 fındık fiyatları ne kadardı?
Fındık fiyatları geçtiğimiz aylarda 110 TL ile 90 TL arasında git gel yaşadı.