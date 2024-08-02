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Fındık alım fiyatları belli oldu! Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları ne kadar? Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması

Fındık alım fiyatları açıklandı. 2024 güncel fındık fiyatları Ağustos ayına yaklaşırken merak ediliyordu. Fındık fiyatları, hem üreticilerin gelir düzeyleri hem de global fındık piyasasındaki Türkiye'nin konumu açısından kritik bir öneme sahip. Ordu, Giresun, Samsun, Düzce, Sakarya il il güncel fındık fiyat listesi Tarım ve Orman Bakanlığı açıklanması ile 2024 fındık fiyatları belli oldu. Fındığın kilosu ne kadar oldu? 2024 il il güncel fındık fiyatları ne kadar? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

11:34 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:34 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fındık
Fındık

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık fiyatını belirledi. 2024 yılı Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları Temmuz ayının son haftası itibariyle merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı yüksek randımanlı fındığa kilogram başına verilecek ücreti belirledi. Peki, 2024 fındığın kilogram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Fındık fiyatları ne kadar oldu 2024?

Tarım ve Orman Bakanlığı "Yüksek randımanlı fındığa kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verilecektir." açıklamasında bulundu.

Sakarya Ticaret Borsası'nda fındık fiyatları

Sakarya Ticaret Borsası'nda bugün, fındığın kilogramı ortalama 113,02 liradan satıldı. Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) işlem gören diğer tarım ürünlerinden bazılarının fiyatları da belli oldu.

Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınan verilere göre, işlem gören mısır dane ortalama 7,63 liradan, yemlik buğday ortalama 7,50 liradan, arpa ortalama 6,50 liradan, inek sütü ise ortalama 15,76 liradan satıldı.

2023 fındık fiyatları ne kadardı?

Fındık fiyatları geçtiğimiz aylarda 110 TL ile 90 TL arasında git gel yaşadı.



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